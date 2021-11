Con un cambio en el color de sus ojos, Yo me llamo Camilo Sesto erizó a Amparo Grisales

Yo me llamo Camilo Sesto sorprendió a Amparo Grisales , César Escola y Yeison Jiménez no solo por su imitación, sino también porque se presentó en el programa de Caracol Televisión con un pequeño cambio de look que demuestra su interés por continuar en la producción y seguir aprendiendo de la mano de los profesores de la escuela.

Todo el jurado estuvo de acuerdo en mencionar que dio un show que vale cien por ciento la pena, pues siempre estuvo consiente de la letra de la canción y utilizó todos los recursos necesarios para proyectar ese sentimentalismo a la audiencia.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.