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Capítulo 12 ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 5 de agosto completo y gratis- CaracolTV

Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni analizan 16 presentaciones en el Templo de la Imitación y agradecen las muestras de afecto de los participantes.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:19 min
En vivo ‘Yo Me Llamo’ HOY 5 de agosto.
Yo Me Llamo - Capítulo 12: un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación
En vivo capítulo 11 ‘Yo Me Llamo’: HOY 4 de agosto gratis.
1:06:01
Capítulo 11
César Escola se pone más exigente; le dicen que está “cuchilla”
En vivo capítulo 8 ‘Yo Me Llamo’: episodio de HOY 3 de agosto gratis.
1:06:14
Capítulo 10
imitadores admiten que son fans de Aurelio y hasta le hacen dedicatorias
En vivo capítulo ‘Yo Me Llamo’: episodio de HOY 31 de julio gratis.
1:06:04
Capítulo 9
Amparo Grisales se “reencuentra” con amiga a la que no veía desde hacía tiempo
En vivo ‘Yo Me Llamo’ HOY 5 de agosto.
1:06:19
Capítulo 12
un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación

Capítulo 12 Yo Me Llamo : un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación

Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni analizan 16 presentaciones en el Templo de la Imitación y agradecen las muestras de afecto de los participantes.

Por: Marianella Chavarro Castro
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En vivo capítulo 11 ‘Yo Me Llamo’: HOY 4 de agosto gratis.
1:06:01
Capítulo 11
César Escola se pone más exigente; le dicen que está “cuchilla”
En vivo capítulo 8 ‘Yo Me Llamo’: episodio de HOY 3 de agosto gratis.
1:06:14
Capítulo 10
imitadores admiten que son fans de Aurelio y hasta le hacen dedicatorias
En vivo capítulo ‘Yo Me Llamo’: episodio de HOY 31 de julio gratis.
1:06:04
Capítulo 9
Amparo Grisales se “reencuentra” con amiga a la que no veía desde hacía tiempo
En vivo capítulo 8 ‘Yo Me Llamo’: episodio de HOY 230 de julio gratis.
1:03:34
Capítulo 8
se conoce cómo hacía Diomedes Díaz para identificar a sus hijos
En vivo capítulo 7 ‘Yo Me Llamo’: episodio de HOY 29 de julio gratis.
1:06:08
Capítulo 7
Amparo Grisales “revive” a su personaje de Lucrecia en ‘Las Muñecas de la Mafia’
En vivo capítulo 6 ‘Yo Me Llamo’: episodio de HOY 28 de julio gratis.
1:06:00
Capítulo 6
la desafinación hace que César Escola suplique por “piedad”
En vivo ‘Yo Me Llamo’ HOY 5 de agosto.
1:06:19
Capítulo 12
un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación