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Capítulo 12 ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 5 de agosto completo y gratis- CaracolTV
Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni analizan 16 presentaciones en el Templo de la Imitación y agradecen las muestras de afecto de los participantes.
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Capítulo 12 Yo Me Llamo : un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación
1:06:19 min
Yo Me Llamo - Capítulo 12:
un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación
1:06:01
Capítulo 11
César Escola se pone más exigente; le dicen que está “cuchilla”
1:06:14
Capítulo 10
imitadores admiten que son fans de Aurelio y hasta le hacen dedicatorias
1:06:04
Capítulo 9
Amparo Grisales se “reencuentra” con amiga a la que no veía desde hacía tiempo
1:06:19
Capítulo 12
un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación
Capítulo 12 Yo Me Llamo : un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación
Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni analizan 16 presentaciones en el Templo de la Imitación y agradecen las muestras de afecto de los participantes.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
5 de Agosto, 2026
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1:06:01
Capítulo 11
César Escola se pone más exigente; le dicen que está “cuchilla”
1:06:14
Capítulo 10
imitadores admiten que son fans de Aurelio y hasta le hacen dedicatorias
1:06:04
Capítulo 9
Amparo Grisales se “reencuentra” con amiga a la que no veía desde hacía tiempo
1:03:34
Capítulo 8
se conoce cómo hacía Diomedes Díaz para identificar a sus hijos
1:06:08
Capítulo 7
Amparo Grisales “revive” a su personaje de Lucrecia en ‘Las Muñecas de la Mafia’
1:06:00
Capítulo 6
la desafinación hace que César Escola suplique por “piedad”
1:06:19
Capítulo 12
un investigador, un cantante de trasporte público y más llegan al Templo de la Imitación
Yo Me Llamo
Capítulo 11 Yo Me Llamo : César Escola se pone más exigente; le dicen que está “cuchilla”
Yo Me Llamo
Capítulo 10 Yo Me Llamo : imitadores admiten que son fans de Aurelio y hasta le hacen dedicatorias
Yo Me Llamo
Capítulo 9 Yo Me Llamo : Amparo Grisales se “reencuentra” con amiga a la que no veía desde hacía tiempo
Yo Me Llamo
Capítulo 8 Yo Me Llamo : se conoce cómo hacía Diomedes Díaz para identificar a sus hijos
Yo Me Llamo
Capítulo 7 Yo Me Llamo : Amparo Grisales “revive” a su personaje de Lucrecia en ‘Las Muñecas de la Mafia’
Yo Me Llamo
Capítulo 6 Yo Me Llamo : la desafinación hace que César Escola suplique por “piedad”
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