Amparo se ofende con Rey Ruiz tras sus críticas a Yo Me Llamo Dean Martin: "A mí no me enseñes eso" Después del show de Yo Me Llamo Dean Martin, Amparo lo felicita por sus movimientos en el escenario, pero Rey no está de acuerdo y por eso 'La Diva de Colombia' lo reta a mostrarle lo que el doble debe hacer.