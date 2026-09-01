Amparo no ocultó su emoción y elogió la evolución de ‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’

La noche en el escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de ritmo, nostalgia y pura emoción con la presentación de la imitadora de Selena Quintanilla. La doble descrestó a todos en el escenario, logrando una de las noches más memorables al capturar la voz, la corporalidad y el carisma de la inolvidable 'Reina del Tex-Mex'.

El momento cumbre llegó durante la retroalimentación. Amparo Grisales no ocultó su asombro y confesó haber sentido el famoso erizamiento por partida doble al ver el impecable desempeño de la concursante. Grisales elogió la notable evolución que ha tenido el personaje gala tras gala, afirmando categóricamente que la imitadora lucía prácticamente idéntica a la artista original.



César Escola y Elder coincidieron con la apreciación de Amparo, aplaudiendo el esfuerzo en la caracterización y la afinación vocal.Con este 'show', la doble de Selena conquistó el Templo de la Imitación.

¿Cuál era el nombre real de Selena Quintanilla?

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El nombre completo de la legendaria artista era Selena Quintanilla Pérez. Nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, y saltó a la fama mundial como cantante, modelo, empresaria y diseñadora de modas, convirtiéndose en el icono más grande de la música tejana.



¿De dónde eran los padres de Selena Quintanilla?

Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena, es un estadounidense de ascendencia mexicana nacido en Corpus Christi, Texas. Su madre, Marcella Samora, nació en los Estados Unidos y tiene orígenes cherokees y mexicanos. La familia siempre mantuvo un fuerte arraigo por las raíces latinas a través de la música.

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¿Cuándo y cómo murió Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, a los 23 años de edad. La cantante mexicana-estadounidense perdió la vida tras recibir un disparo a manos de Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans y administradora de sus tiendas de ropa.