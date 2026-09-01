Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
🔴 En vivo 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Champions League

Amparo no ocultó su emoción y elogió la evolución de ‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ - CaracolTV

La presentación de la imitadora sorprendió a los jurados, pero fue Amparo quien no ocultó su emoción. La jurado destacó su evolución y aseguró que estaba idéntica a la artista que interpreta.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo no ocultó su emoción y elogió la evolución de ‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’

La presentación de la imitadora sorprendió a los jurados, pero fue Amparo quien no ocultó su emoción. La jurado destacó su evolución y aseguró que estaba idéntica a la artista que interpreta.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 1 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.