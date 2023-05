Renato, Olga y Makis siguen en su triángulo amoroso, ¿qué decisión tomará el productor?

En Ventino, el precio de la gloria , no solo Natalia Afanador se encuentra en problemas y dilemas que la hacen sentirse confundida, pues resulta que sin que Olga Vives y Makis lo sepan en detalle, Renato se ha involucrado con ambas cantantes y tiene fuertes sentimientos que no le permiten pensar claramente.

Aunque Olga no comprende en su totalidad lo que está sucediendo con el productor de Calypso, cree que la solución al limbo en el que se encuentra se debe a que no han hecho verdaderamente oficial su relación, por lo que, al comentarlo con Camila, ella le da un consejo muy sincero para que tenga en cuenta el pasado con su compañera, y no busque validación de los demás.

Renato le plantea a Olga que se den la oportunidad de estar juntos

Mientras Olga analiza su decisión, Renato se encuentra con Makis y ella abre su corazón sobre lo mucho que puede estar hiriendo a quienes la rodean, por lo que en una conversación muy íntima donde abordan temas como Simón y el futuro, ambos se dejan llevar por sus sentimientos y ella decide besarlo. ¿Es un error?

“Esto tenía que pasar, iba a pasar en un bar o después de un concierto porque nos encantamos, porque nos necesitamos y nos estábamos buscando con miradas, indirectas y nuestras actitudes. Yo la necesito y usted me hace falta. Estoy dispuesto a enfrentarme con Martina y el grupo por usted”, expresa el productor, sin embargo, recibe una respuesta negativa de la joven, pues sabe que Olga está en medio de la ecuación.

Posteriormente, y creyendo que nada podría ser peor, antes de un ensayo de la agrupación femenina, Olga aborda al hombre que la tiene enamorada y le propone contarle a los demás sobre su relación, pero él se niega y argumenta que sería contraproducente por la situación de Calypso; no obstante, ella sospecha que hay otro motivo y queda decepcionada.

¿Podrá Renato tomar una decisión? ¿Qué sucederá en este triángulo amoroso?