Mariana Mozo y Sharik Abusaid, de Ventino, revelaron si les gustaría viajar en el tiempo

Cada noche a las 9:00 pm, los colombianos se dejan cautivar por la historia de Ventino, el precio de la gloria y lo que viven cada uno de los personajes, pero es común que los televidentes sientan curiosidad por diversos actores que ven en sus pantallas; precisamente para resolver dudas y darse a conocer, Mariana Mozo y Sharik Abusaid se le midieron a responder varias dudas de sus vidas.

Estas dos jóvenes interpretan a Ana y María Fernanda respectivamente, han logrado construir una relación muy fuerte; sin embargo, en cierto punto de la trama de la serie se da una traición que las aleja.

Sin importar lo sucedido en la producción, e imaginando que estaban revelando detalles de cada una como en una primera cita, Mozo, quien le da vida a Ana, la hermana de Olga quiso empezar respondiendo que tiene 20 años, y Sharik 23; aunque esos 3 años de diferencia no son evidentes en la novela.

¿Cuál es su comida favorita? Estas dos talentosas responden, respectivamente, que el cayeye y la comida de mar; posteriormente aclaran que también disfrutan mucho de cocinar justamente este tipo de platos.

Mozo y Abusaid también se refirieron a su gusto por la lectura y mencionaron cuál ha sido el mejor libro que han leído en sus cortas vidas. ¿Puedes adivinar cuál mencionaron?

Con respecto a películas, Mariana Mozo consideró su elección poco polémica: "Voy a decir una que la mayoría de personas dicen que es mala, pero la verdad a mí me gustó mucho...’After’, es de un romance tóxico".

Sharik dice que esa en especial no la ha visto, y vota por ‘La La Land’, una cinta o musical que data del 2016 y que es protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling .

¿Son predecibles sus gustos musicales? Quienes siguen a Mariana en redes sociales tienen claro que su artista favorita es Miley Cyrus , mientras que Sharik expresa su admiración por Michael Jackson .

"No me gustaría retroceder porque no quisiera cambiar nada de lo que pasó. Pero voy a escoger avanzar para verme viejita y jubilada, avanzar unos 40 años”, es lo que responde Mariana Mozo al preguntarle qué haría si pudiera viajar en el tiempo.

Por su parte, Sharik dice “Yo me quiero sorprender de mi futuro, pero sí retrocedería para volver a ver personas que ya no están".

Finalmente, las dos actrices extienden una invitación a estar conectados con Ventino, el precio de la gloria.

