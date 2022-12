Miley Cyrus deja el cigarrillo

A pesar de los numerosos escándalos que su carácter rebelde ha dejado ya en el imaginario popular, la polémica Miley Cyrus está dispuesta a iniciar una etapa mucho más saludable en su vida de cara a la próxima gira mundial que emprenderá este verano. Tanto es así, que la intérprete ha decidido desterrar el consumo de cigarrillos y, de esta forma, liberarse para siempre de sus nocivos efectos.

"Llevo ya dos meses sin fumar. No he querido contar nada antes para no sucumbir a la presión de las grandes expectativas, pero ahora puedo decir que me siento muy orgullosa de mí misma", compartió la ex niña Disney en su perfil de Twitter.

Su renuncia al tabaco se entiende como una forma de complementar la intensa rutina de actividad física a la que viene sometiéndose desde hace meses, con la intención de estar más que preparada para dar rienda suelta a toda su energía en sus próximo periplo de conciertos. No obstante, por el momento se desconoce si Miley también se animará a dejar de lado su afición a la marihuana para culminar con éxito su proceso de recuperación física.

" La verdad es que me encanta el cannabis y todo lo relacionado con su consumo. Disfruto relajándome al inhalar el humo de uno de mis cigarros y muchas veces necesito experimentar la sensación de estar completamente ajena a lo que te rodea. Me parece que no hay nada malo en aprovechar los recursos de la naturaleza para el disfrute personal. Yo solo consumo marihuana orgánica y que procede de gente a la que conozco perfectamente", confesaba recientemente a la revista W, unas declaraciones que dan a entender que, por el momento, Miley no quiere precipitarse a la hora de consolidar su transición a un nuevo estilo de vida.

Por: Bang Showbiz