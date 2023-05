Camila despide al abogado de Luis Carlos luego de enterarse del resultado del juicio

Un momento de tensión vivió Camila Esguerra al enfrentar al abogado de Luis Carlos luego de enterarse que su padre fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de testaferrato y concierto para delinquir. Aunque el hombre tiene la posibilidad de apelar, Martina Pumarejo ordena que su hombre de confianza haga todo lo que está en sus manos para evitar que vuelva a estar en libertad.

Ante este desesperanzador panorama, la integrante de Calypso decide enfrentar al representante legal y decirle un par de verdades: "Desgraciado, usted me dijo que iba a ganar. Cuando yo le pregunté si era posible que a mi papá lo declararan culpable, usted me dijo que no (...) Claro, me enredó con documentos confidenciales y con planes que nunca llevó a cabo, usted es un farsante (...) Yo hablo como se me dé la regalada gana ¿porque sabe qué? Usted es un mentiroso y lo único que supo hacer fue engañarme a mí y a mi papá".

Mira también: Así reaccionó Jorge Alfredo Vargas al ver la aparición de su hija en Ventino

Acto seguido, la cantante le informó que prescindía de sus servicios, agregando que ella se encargará de liderar el proceso de apelación para defender los intereses de la familia que se traducen en lograr que el doctor Esguerra pueda salir bien librado de todo este caso.

No te pierdas: Los hombres de Ventino confiesan sus peores experiencias en escenas de cama



Camila Esguerra busca consuelo en sus amigos

Desbordada en llanto, la artista acude a Álex y Olga Lucía vives, quienes se muestran prestos a escuchar todo el viacrucis por el que tuvo que atravesar durante la audiencia. Adicionalmente, le dan a conocer algunas hipótesis que tienen sobre la difícil situación familiar por la que está atravesando. Te puede interesar: ¿Qué tanto sabes de Ventino? El test que Camila Esguerra les hizo a Andy Múnera y Sandra Serrato

"Lo peor de todo es que mi papá ni se dio cuenta que les estaban haciendo daño", señala Camila, a lo que Álex le contesta: "Bueno, pero es porque ese señor debe tener un equipo detrás. Yo no creo que todo lo hizo solo. Y si de verdad está con Martina muy seguramente ella lo ayudó en todo (...) No le meta más mente a eso que ya pasó, ahora lo más importante es que usted centre toda su atención en la apelación".

Publicidad