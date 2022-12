Vuelven las historias. Vea los avances del 16 al 19 de agosto

Martes 16 de agosto de 2011

Falsedad

Lucía y Saray pasan ante todos como madre e hija pero realmente son dos hábiles estafadoras que no dudan en montar grandes historias para engañar y robar a los incautos sujetos que caen en sus garras.

Miércoles 17 de agosto de 2011

No hay capítulo por trasmisión de partido, Mundial Sub 20

Jueves 18 de agosto de 2011

Profe cuchilla

Los estudiantes de Benigno están cansados de él porque es el profesor más estricto de la universidad. Los jóvenes deciden que la única manera de pasar su materia será deshaciéndose del incómodo maestro.

Publicidad

Viernes 19 de agosto

Flor de un día

Amanda está segura de que iniciando su vida sexual logrará por fin, la aceptación de su grupo de amigas. Sin embargo, la joven se arriesga a perder mucho más que su virginidad.

Prensa Canal Caracol