Capítulo 27 Todo por mi familia: Susan no quiere que la reconozcan como la madre de Omer Susan va a buscar a Kadir para pedirle que no le diga a Omer que ella es su verdadera madre, ya que no sabe cómo asumir esta responsabilidad, sin embargo, le ofrece ayuda económica, ¿aceptará?