Cuando Şermin descubre el verdadero parentesco entre Züleyha y Yilmaz deduce que Amnan en realidad es hijo de este y no de Demir, así que decide recuperar todo el dinero que perdió con Veli, pero desde el bolsillo de la señora Hünkâr al llenarla de chantajes y amenazas, aunque no cuenta con que la señora Yaman tiene algo que no le conviene que salga a la luz.

