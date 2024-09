"Fue traumática": Maluma recuerda cómo fue su primera visita a EE.UU, esto pasó

Maluma relata que su primera experiencia viajando a Estados Unidos no fue tan positiva como él habría deseado: “Fue bien traumática esa primera entrada, igual Estados Unidos es un país que me da dado miles de oportunidades”, dice. Luego comenta que las autoridades no comprendían por qué él frecuentaba tanto aquel país.

