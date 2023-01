Da la impresión de que no rompe ni un plato, pero es el que destroza toda la vajilla y te hace pensar que tú fuiste el culpable. Vive al límite. Quiere probar todo lo que exista y lo que no exista se lo inventa. Para él no hay reglas. Como la canción de “el aventurero”, le gustan las flacas y las chaparritas, pero también los flacos y los chaparritos. Es el nuevo roomate de Germán y Daniel y con su energía volcánica llega a revolcar aún más sus vidas. Tiene convencidos a sus padres de que es un angelito y que se dedica enteramente a la universidad, pero en realidad sus pasiones son otras, más oscuras y retorcidas.