YouTube le dice "no" a los antivacunas y otros clics tecnológicos que no te puedes perder

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Youtube frena a los antivacunas

En época de pandemia hay que ser especialmente responsable con la información y YouTube se está tomando muy en serio este rol, para algunos demasiado: la compañía comenzó a eliminar todos los contenidos que propaguen información falsa sobre las vacunas, sea de las anticovid o no.

La plataforma de videos propiedad de Google sólo retiraba hasta la fecha los contenidos antivacunas con información falsa referidos a las inoculaciones contra la COVID-19, pero desde ahora extenderá la prohibición a cualquier vacuna que haya sido aprobada por autoridades sanitarias nacionales o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si el video subido alega que las vacunas ya aprobadas son peligrosas y tienen efectos negativos para la salud de larga duración, inmediatamente será retirado del servicio y correrá la misma suerte si cuestiona la efectividad de las mismas o miente sobre las sustancias que la componen.

Sin duda, una medida que alimenta el debate de la primacía de la libertad de expresión sobre los dictámenes de la ciencia y el papel de las plataformas digitales.

Publicidad

2. Que no lo desconecte el apagón...

No toque su computador, tableta, celular, consola... no toque su módem, ellos no están fallando. Es la propia internet que está sufriendo una especie de “apagón”.

No es un segundo Y2K, pero este jueves a las 14.01 GMT es la fecha de caducidad del certificado raíz IdentTrust DST Root CA X3, lo que pondrá en jaque la funcionabilidad del internet de aquellos aparatos que no tengan una actualización constante.

La función específica de los certificados raíz es la de asegurar los enlaces entre los dispositivos y la red, con la garantía de que las conexiones sean totalmente seguras.

3. Un compañerito robot para Alexa

Publicidad



¿Se acuerdan de Alexa, el asistente de Amazon que inicialmente vino acoplado al parlante Echo? Pues bien, ahora tiene como compañero de labores a Astro, un robot que podría ser más que un nuevo dispositivo en el hogar.

Según Cnet.com, Astro , que inicialmente se puede adquirir en promoción en 999.99 dólares, despierta preocupaciones en cuanto a la privacidad porque sus diseñadores lo crearon para que, acoplado con Alexa, siga los movimientos de sus usuarios.

El robot, de 42,4 x 24,9 x 43,9 centímetros y 9,3 kilogramos de peso, y que puede expresarse facialmente como el tierno Wall-E de Pixar, tiene una cámara periscopio de 1080p con un campo de visión diagonal de 132 grados que se extiende 271 centímetros desde el piso.

Astro tendrá un precio final de 1.450 dólares.

4. EE.UU., "presionando" a Europa por culpa de los chips

La escasez de chips semiconductores sigue aquejando fuertemente a la industria, y EE.UU. y la Unión Europea pretenden darle solución, o al menos eso es lo que quiere el país norteamericano.

Publicidad



EE.UU. espera "resultados tangibles" del Consejo de Comercio y Tecnología con la Unión Europea que se celebra esta semana en Pittsburgh, y tiene un fuerte deseo de encontrar soluciones conjuntas para evitar interrupciones en la cadena de suministro de semiconductores, que ha provocado que hasta la fabricación de consolas como la PlayStation 5 se vea interrumpida.

La escasez de chips semiconductores también afecta la industria automotriz, sobre todo a la producción de autos eléctricos, y, de no llevarse a cabo pasos concretos, podría prolongarse hasta 2023.

5. Un nuevo Landsat mostrará a una Tierra "modernizada"

El programa Landsat, que desde 1972 le ha brindado a la humanidad las fotos más bonitas de nuestro planeta, cuenta desde esta semana con un nuevo satélite para remozar su misión.

Se trata del Landsat 9, lanzado a bordo del cohete Atlas V de United Launch Alliance, y que despegó el pasado lunes desde la plataforma de lanzamiento SLC-3E de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

El Landsat 9, que operará junto a su “hermano” Landsat 8, lanzado en 2013, reemplazará al Landsat 7 y producirá regularmente franjas de imágenes de 115 millas (185 kilómetros) de ancho.

Publicidad



Los datos de Landsat han servido para seguir aspectos como la extensión de la urbanización, la deforestación tropical, el retroceso de los glaciares y los cambios en los arrecifes de coral y las fallas tectónicas.

6. Rusia, el "hermano" mayor con el que México buscará ir al espacio

México quiere seguir los pasos de otras naciones emergentes para llegar al espacio, y qué mejor que contar con la colaboración de un “hermano mayor” como Rusia para concretarlo.

Esta semana ambos países firmaron un acuerdo de cooperación para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con "fines pacíficos", según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México.

En el acuerdo rubricado en Ciudad de México se expresa el interés de ambas naciones "por establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica" para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial.

7. ¡Vamos, Chile!: aprovecha el Xbox Game Pass con precio bajo

Publicidad



Como parte de una jugada estratégica de mercadeo, Microsoft seleccionó a Chile como uno de los países en los que la mensualidad de su Xbox Game Pass bajará de precio junto al Xbox Live Gold.

Según SomosXbox.con, los usuarios chilenos pagarán por ambas plataformas el equivalente a 9,7 dólares.

Chile fue seleccionado junto a Hong Kong e Israel para disfrutar de este beneficio.

Así que, como dirían los chilenos, a echarse “un buen carrete” de videojuegos con un Xbox Game Pass barato, weon. EFE