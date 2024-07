Siri tendrá acceso a Chat GPT para responder las preguntas de los usuarios

Apple puede anunciar próximamente un acuerdo con Google para usar su tecnología de Inteligencia Artificial (IA), Gemini, en sus productos, según publicó el pasado 30 de junio Bloomberg.

A principio de mes, Apple anunció su propia IA gratuita para sus productos, que llevará por nombre Apple Intelligence, así como la unión con OpenAI para que su asistente Siri pueda acceder a ChatGPT para contestar a las respuestas de sus usuarios a finales de este 2024.

Mira también: Siri tendrá cambios debido a las escuchas indebidas que se registraron

Bloomberg destaca que la compañía de la manzana mordida anunciará "al menos" una compañía de IA para agregar otra a su sistema y que si no es la de Google sería Anthropic.

Lo que sí que descarta el medio es una unión con Meta, "porque cree que OpenAI, Google y Anthropic ofrecen servicios superiores".

Publicidad

Un par de días atrás, The Wall Street Journal informó que Apple estaba en conversaciones con Meta, pero ahora Bloomberg anota que los dos gigantes tecnológicos se reunieron en marzo, pero que el posible acuerdo no dio fruto.

No te pierdas: Es posible poner confirmaciones de lectura en Gmail, aquí te contamos cómo puedes hacerlo

Las capacidades de Apple Intelligence serán una prueba importante para determinar si el software puede impulsar un aumento en las ventas de hardware. Los expertos esperan que las nuevas funciones de IA sean una pieza central del marketing de Apple para el próximo lanzamiento de su iPhone 16.

Publicidad

Bloomberg también indica que Apple Intelligence, que se anunció para Mac, iPhone y iPad, podría llegar también a las gafas de realidad aumentada y virtual de Apple, Vision Pro. Pese a que Apple está "trabajando activamente" para incorporar su IA al dispositivo, el lanzamiento de esta fusión no se dará durante este año. EFE

Te puede interesar: WhatsApp Web ya permite enviar fotos y videos con opción de única vista