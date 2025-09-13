Por qué 'El Pecoso' Castro debutó como futbolista sin decirle a su familia| Capítulo Se Dice De Mí

Actualizado: septiembre 13, 2025 07:13 p. m.
Por qué 'El Pecoso' Castro debutó como futbolista sin decirle a su familia
Según confiesa Fernando 'El Pecoso' Castro, para su primer partido de fútbol decidió no contarle a ningún familiar debido a que no sabía que iba a estar de titular en la cancha. En aquella oportunidad, el deportista ayudó a que el Once Caldas le ganara 2 a 0 a Deportes Tolima.
