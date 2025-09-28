En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Lucumí llega disfrazado: pide que no lo comparen con el Profesor Súper O

Lucumí llega disfrazado: pide que no lo comparen con el Profesor Súper O

Lucumí dice que desde niño soñaba con ser un Súper Héroe, y que pensaba que un zancudo le iba a dar los poderes que una araña le dio a Spider Man, pero, por el contrario, le dio dengue.

Publicidad

Publicidad

Publicidad