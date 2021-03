Los Cuyes narran su experiencia como conductores de bus en el extranjero Luego de trabajar como conductor de bus en Nueva York, Colectiverio recibe una llamada de George Bus, quien no duda en preguntarle cómo le ha ido cumpliendo el sueño americano que tanto trasnocha a cientos de personas; no obstante, las cosas no parecen ir de la mejor manera.