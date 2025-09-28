En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Sábados Felices  / Los Cuyes están indignados porque cuando roban no consiguen nada de valor

Los Cuyes están indignados porque cuando roban no consiguen nada de valor

Patechiro y Robaldo exponen sus molestias en al escenario de Sábados Felices y dicen qué es lo que más los "escaramañola" de su oficio como ladrones, como que las mujeres solo llevan cremas y maquillaje.

