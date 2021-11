Humberto Rodríguez y Laura Acuña defienden Sábados Felices e invitan a estar a favor del humor

Sábados Felices llegó con una nueva temporada llena de sorpresas, nuevas secciones, música en vivo y nuevos talentos del humor para divertir y entretener a todos los televidentes e invitados al programa, pues después de un largo tiempo adaptándose a la pandemia, el público regresó al set.

A lo largo de los años, Sábados Felices se ha convertido en el programa de humor más longevo de la televisión colombiana, su éxito ha conseguido ser la gran puerta para varios talentos del país, sin embargo, no todos han manifestado estar contentos con él. En entrevista con Caracoltv.com Humberto Rodríguez ‘El gato', quien lleva ya 10 años en el programa, y Laura Acuña , quien hace parte de las buenas nuevas del programa, defienden su posición frente los detractores.

Rodríguez señala que una de las grandes virtudes que tiene Sábados Felices es que “es la representación de un país a través del humor (…) siempre vas a encontrar a alguien representando la gran mayoría de los departamentos del país, ya con eso tienes un termómetro de lo que es el humor, cómo se dicen los dichos, las palabras”.

Para el presentador, el programa ha permitido que los televidentes aprendan sobre las diferentes regiones, la geografía, las costumbres y las culturas del país gracias a las visitas de las delegaciones, del público que llega de varias partes y, por supuesto, de los humoristas.

“Es un tema de reconocer y respetar esa tradición y ese mensaje tan lindo que lleva un programa a través del humor”, afirmó.

En cuanto a las personas que quieren que las cosas se acaben, ‘El gato’ cree que siempre lo que triunfa y está arriba va a tener personas que estén haciéndole todo tipo de zancadillas; aprovechó el espacio para hablar de cosas que a veces se pasan para no seguir el juego a quienes demuestran odio y rencor.

Publicidad

“Llevo 10 años en el programa, en 10 años nunca había tenido esa rabia, esa sevicia, ese odio de un grupo de personas por hacerle daño al programa y es un programa que solo quiere hacer reír, no tiene ningún tinte político, desde hace tiempo se dejó el tema político a un lado, para no dividir, para no seguir polarizando”, reveló.

Para el integrante de la familia humorística, a las personas que quieren hablar y apuntar siempre es mejor dejarlas que digan y hagan, considera que “las personas que tienen tanto rencor en su corazón sean excompañeros, extrabajadores, televidentes o seguidores no quieren una respuesta”.

Por su lado, Laura Acuña afirmó que siente que en Colombia parece que todos tuviéramos una visión equivocada de lo que significa la experiencia y llevar bastantes años en algo.

“Creo que el entretenimiento está muy mal valorado, nos pasa a los presentadores, a los humoristas, a los programas y es que se cree que, entre más tiempo, más viejo, más acabado y toca terminarlo ya, pero estamos equivocados, porque hacer humor en un país como el nuestro es más difícil de lo normal”, señaló en la entrevista.

Los dos presentadores están de acuerdo en que la misión del programa de humor es sacar sonrisas, divertir y dejar a un lado las cosas amargas que día a día ocurren en el país, justo al no ser fácil consideran que el humor es necesario.

Publicidad

“Afortunadamente en el elenco de Sábado Felices hay de todo, todo tipo de humor, entonces yo creo que en un país como el nuestro es necesario y, obviamente, lo que ha sido bueno vale la pena rescatarlo”, finalizó Acuña.