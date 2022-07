Fosforito te contará sus historias como albañil en Caramanchuma

Este humorista ha vivido un montón de experiencias en su pueblo natal, teniendo diversos trabajos de los cuales no todo le ha salido bien, y en esta ocasión no será la excepción, pues con su nueva labor de constructor te darán motivos suficientes para no parar de reír.

Sábados Felices te trae al mejor elenco de humoristas y comediantes del país para que no pares de reír.

