Cuentos de los Hermanos Grimm
El 'Pollo' Díaz quiere saber qué opina Carcajasio del xenón y lo deja blanco de la pena

Mientras estudian la tabla periódica, el profesor ‘Pollo’ Díaz tiene que luchar con un estudiante que no sabe nada y que quiere aprovecharse de la química entre los dos para pasar la materia de otras formas, ¿aceptará?