Cuentos de los Hermanos Grimm
Sábados Felices  / 'El Pato' Velásquez cuestiona frases que usamos a diario como "en mi humilde opinión"

'El Pato' Velásquez cuestiona frases que usamos a diario como "en mi humilde opinión"

Con la actitud que lo caracteriza, el Pato Velásquez cuenta qué consecuencias suelen traer frases con las que justificamos nuestras actitudes y opiniones, como "que mi Dios me perdone", "acá entrenos" y más.

