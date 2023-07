¿White sigue causando problemas? El participante del Desatino Pa Vos habló de sus compañeros

Cada sábado, los personajes del Desatino Pa’ Vos divierten a los televidentes imitando a los deportistas que están compitiendo en el Desafío The Box 2023. Todos tienen su encanto y uno de lo más recordados es White.

El competidor ha insistido desde el primer momento en que se quiere ir y espera poder abandonar la competencia en cualquier momento, asimismo, ha dividido opiniones por su personalidad y la manera en la que interactúa con su equipo.

White hace parte del equipo Drama, pero lo cierto es que tampoco quería ser uno de los integrantes, pues parece que en realidad nada lo tiene contento y lo único que quiere es comer e irse de la producción.

Ahora, el desafiante aprovechó las cámaras de Caracoltv.com para hablar sobre sus compañeros de equipo y enviarles un peculiar mensaje . Además, explicó qué es lo que más y lo que menos le gusta del Desatino Pa Vos.

White aseguró que se arrepiente de haber abandonado Drama, pero está seguro de que todos los integrantes de la casa naranja estarán mejor sin él . Asimismo, le hizo un comentario a cada uno de ellos.

A ‘La Escuálida’ la invitó a que coma más, a Manfeus no dudó en decirle que se opere el rostro y al tercero de sus compañeros, de quien no se acuerda el nombre, no dudó en mencionarle que “no sirve para nada”.

Con su característica personalidad, White retó a la producción preguntando qué podría hacer para que lo expulsen y por eso puso un pie fuera de la casa, pues quería probar si las amenazas son ciertas.

Aseguró que lo que más le gustó del Desatino fue la comida y lo que menos le agradó fue el equipo, “me quiero ir de aquí”, comentó. Sobre el Box que más le divertía, el desafiante no tuvo uno favorito “me es indiferente si es rojo, azul, gris, morado, todos son iguales”.

Al preguntarle por el compañero de Drama que más lo cautivó y el que menos le gustó confesó “¿la verdad? Mi equipo no sirve para nada”, es más, volvió a mencionar sus intenciones para salir del Desatino.