Aldea Tierna del Desatino Pa Vos nos cuenta cuáles son sus talentos ocultos

Ya está al aire en Sábados Felices el Desatino Pa Vos, la parodia del Desafío The Box que, de hecho, ha tenido gran éxito en sus ediciones anteriores, pues los televidentes pueden reírse un poco de lo que ocurre en el programa.

En esta ocasión, algunos de los elegidos para hacer parte del elenco son White, Yema, Rara, Culi, Amargoth, Malpelo, Escuelero, Transmilenio, entre otros. Todos interpretados por miembros del programa que divierte a los colombianos.

Conoce más: Nos infiltramos en las grabaciones del Desatino Pa Vos ¿cómo es un día en el set?

Así como los participantes son una pieza fundamental en la construcción del Desatino Pa Vos, cómo vamos a dejar por fuera a la estrella, la presentadora, se trata de Aldea Tierna, que ya lleva tres temporadas acompañando a los desafiantes.

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, nos contó cuáles son sus talentos ocultos, esos detalles que poco les cuenta a las personas y que tal vez, sus seguidores no conocen sobre ella.

Todo esto, sin dejar de lado su perfección y el estilo que la caracteriza y es que, al igual que Andrea Serna, en el Desafío The Box , Aldea Tierna no pierde su compostura, estilo y clase al hablar.

La primera y que seguro nadie sabía es que no suda, “no sudo porque el sol me ama”: confesó y agregó que siempre está hidratada, que toda la naturaleza la ama y cómo no, que su cuerpo es tan perfecto que no tiene la necesidad de sudar.

Como segundo dato, Aldea nos reveló que puede subir Monserrate de rodillas y sin ningún problema. Mientras lo hace no se raspa, no se lastima, de hecho, no le afecta ningún problema de salud, es toda una mujer digna del Desatino Pa Vos.

Finalmente, el tercer dato y la habilidad más importante de todas las que nos confesó es que “es perfecta”, sin lugar a duda por eso es que Aldea fue elegida para hacer parte de la producción y presentarla en sus tres ediciones.

No te puedes perder ningún detalle de la parodia y de la producción , pues aún hay más detalles sobre la presentadora que no conoce nadie y tal vez, que ni ella ha descubierto que tiene hasta el momento.