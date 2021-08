César Corredor, un titán del humor y la imitación en Colombia que vale la pena resaltar

Durante 34 años, César Corredor ha estado regalando sonrisas a los colombianos cada fin de semana en Sábados Felices . Es conocido por su particular forma de contar chistes y actuar; por su personaje de Barbarita y por imitar a diferentes personalidades del fútbol y la música.

En entrevista con Caracoltv.com, el humorista recordó cómo empezó en esta carrera que lo ha catapultado como los mejores de Colombia y que considera es un don ,como cualquier otro artístico, con el que se nace.

“El humor es algo innato, algo que nace con uno, muchos preguntan dónde se estudia, pero no, no hay academia, no hay escuela, eso nace con la persona, es saber desarrollar el don que Dios le ha dado a uno”, afirmó.

Desde el colegio, Corredor empezó a ver en él sus diferentes habilidades para hacer reír a los demás, solía estar pendiente de contar chistes con su propio sello y estar en los espacios que se prestaban para tener divertidas conversaciones. Además, resaltó que así mismo ha tenido bue oído y es eso lo que lo ha llevado a desenvolverse en la imitación.

Con solo 17 años, a puertas de cumplir los 18, César Corredor llegó a Caracol Televisión cumpliendo uno de sus grandes sueños, estar en Sábado Felices. Empezó contando chistes y aprendiendo de grandes personalidades como ‘El Flaco’ Agudelo y Hugo Patiño.

“Logré ingresar en un momento que ha sido la meta de muchos comediantes y humoristas, la mayoría pasamos por Sábados Felices como ese gran semillero y con las ganas de hacer parte del elenco”, recuerda.

El talentoso artista resalta que durante los años ha pasado por diferentes procesos que no han sido fácil, ha acompañado la evolución de las formas de hacer reír a las personas y ha tenido una gran escuela que le ha permitido crecer y aprender cosas como la actuación, que es la que hoy en día les permite lucirse en los sketches del programa.

Barbarita, un personaje amado y odiado por César Corredor

Barbarita, personaje por César Corredos Foto: Caracol Televisión

El personaje que fue inspirado en una de las vecinas que tenía el humorista, es una de las cosas que Corredos agradece, pero que al tiempo lamenta.

“A la vez que me lanzó y me dio a conocer, le quitó a César Corredor lo que realmente sabe hacer que es imitar. Mucha gente no sabe que yo se imitar porque Barbarita no me deja”, afirmó.

Más allá de su reconocido personaje, Barbarita, una mujer imprudente, chismosa y sin pelos en la lengua, el artista tiene todo un repertorio de personajes que imita y junto a su hermano creó su orquesta 'César Corredor y su Son Gozón', pues reconoce que desde siempre la música ha sido uno de sus pasa tiempos.

Diomedes Díaz es uno de sus favoritos e incluso una imitación que fue agradecida en vida por el artista vallenato.

“Diomedes Díaz fue gran amigo mío y compartimos muchísimo en tarima, él dijo en vida que la única persona de los comediantes que lo imitaba bien era yo, primero porque tengo el arte de tener buen oído y segundo porque no lo irrespetaba, como algunos que sacaban el pañuelo o la Maizena y relacionarlo con la droga, él decía que era una falta de respeto”, reveló.

Como Corredor son muchos los personajes a los que felicitamos en su día y les agradecemos por dar esa chispa de alegría que muchas veces se necesitan para los malos días.

Por: Lady Umaña Baquero