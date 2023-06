Romina se quiebra después de encontrar videos de Laura hablando sobre ella y su mamá

Romina Poderosa encanta noche a noche a los colombianos con la historia de Romina y Laura, dos hermanas que se encuentran después de años y sin saber que la otra existía. Sin embargo, el destino tiene planes diferentes y la vida las separa nuevamente.

Desde que los Chitiva emprendieron un plan para deshacerse de Romina, que realmente mató a Laura y a su mamá, Yesenia, la experta en Downhill inició con la idea de cobrar venganza, tanto de los hermanos criminales, como de su padre.

Te puede interesar: Emmanuel Esparza, actor de Romina Poderosa, resultó ser todo un aficionado a las motocicletas

Ahora, la joven ya inició con sus planes, todos con la ayuda de Rubén, la única persona que sabe de la existencia de las hermanas. Además, poco a poco está aprendiendo de la vida de su hermana, pues las dos tenían un estilo de vida muy distinto.

La situación se ha convertido en un problema minuto a minuto, pues Romina no está acostumbrada a lo que hacía su hermana, a relacionarse con sus amigos y cómo no, también con su novio.

Publicidad

Ahora la deportista, para conocer más de Laura, entra a su computador, en donde encuentra algunas instantáneas comprometedoras junto a Santiago y también algunos videos en donde su hermana describía varios detalles de su vida.

Fue entonces cuando encontró un video en el que la joven está hablando de su mamá y de su hermana, de la gran diferencia que han hecho en su vida desde que las conoció y de cómo cree que seguirá cambiando su relación.

Allí también cuenta que no sabe si su papá debería pagar por lo que hizo, pero que Romina siempre lo pensó. Continúa diciendo que desde que sabe que tiene una hermana no se siente sola y no duda en halagar la personalidad y las ganas de la deportista por salir adelante.

Publicidad

El hecho de encontrar este video hace que Romina rompa en llanto, su corazón se parte al ver a su hermana hablar sobre el tema, acerca de ella y también de su mamá, quien perdió la vida en el mismo atentado.

Lo cierto es que el dolor por lo sucedido atormenta a Romina, quien sueña con su mamá y recuerda que hay un objeto de mucho valor que se quedó en su casa en la Mirla, pero que no ha ido a buscar.