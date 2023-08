Romina les pidió perdón a los padres de Nayibe por haberles mentido durante tanto tiempo

El capítulo 60 de Romina Poderosa ha sido uno de los más impactantes de la producción, pues aunque la joven downhillera esperó durante mucho tiempo para revelarle la verdad a sus vecinos de La Mirla, nada resultó como ella esperaba y, por el contrario, se desató el caos.

Tras el enfrentamiento entre los dos hombres de los Chitiva con la policía, cuando Romina explicó que seguía viva, los mafiosos aprovecharon y se llevaron a Calidoso hasta el lugar donde Marlon planea su venganza y acciones para recuperar la confianza del ‘Don’.

Posteriormente, Romina quiso hablar en privado con los padres de su mejor amiga, ya que ellos la apoyaron y les contaron a todos los vecinos del supuesto fantasma; pero al confrontarla no se ahorró los comentarios que evidenciaron su decepción y profundo arrepentimiento de haber creído en que ella la había contactado del "más allá".

“Yo creí en usted Romina, en que se me había aparecido, hice todo lo que me dijo y movilicé a la gente del barrio. Gracias, porque de paso quedé como una estúpida”, comentó la madre de ‘Nayi’.

Romina se mostró comprensiva y le explicó el motivo de sus planes: “Tiene toda la razón y por eso vengo a darle la cara y a pedirle perdón, pero mi propósito desde el principio siempre fue el mismo: acabar con la gente que tenía tan jodido al barrio”.

Nixon, el padre de Nayibe enfureció y muy molesto defendió a su pareja, pues todos en La Mirla van a creer que ella estaba apoyándola en su engaño, pero fue usada como un títere.

Romina le recordó a mujer, que como ella conoció a su madre, esperaba que entendiera lo que sintió cuando la asesinaron, pues tenía ira y temor de lo que pudiera pasar. “Le pido perdón por el engaño, nunca imaginé que las cosas fueran a llegar a este punto”, manfiestó.

