Calidoso le contó a Guarín la verdad sobre Romina, pero él se molestó y se sintió traicionado

El capítulo 58 de Romina Poderosa desató todo tipo de emociones en los televidentes que se conectan con esta producción de lunes a viernes, pues se dieron intensos encuentros entre varios personajes y hubo confrontaciones muy interesantes.

Mientras Romina conversaba con Leo y le confesaba que ella no era Laura Páez , como todos creen, Guarín celebraba con sus amigos más cercanos en la casa de Nayibe; no obstante, lo que inició como una reunión para celebrar el amor, se convirtió en una discusión por cuenta de un secreto que Calidoso no le había contado a su compañero.

Edwin Guarín se encontraba en la cocina bebiendo aguardiente para ahogar sus penas y la molestia que sintió al ver a Nayibe ocultarle con quién estaba hablando. En ese preciso momento llegó Calidoso e intentó calmarlo, pero en vez de lograr eso, prefirió contarle algo realmente delicado, aun viéndolo en estado de embriaguez.

“Esto es algo que ya sabe Nayibe, Bedoya y Gregorio y es importante que usted también lo sepa. Tiene que prometerme que me va a escuchar hasta el final…Romina está viva” le dijo Cristóbal Ruiz a su amigo del alma; pero este se mostró muy incómodo y sintió que lo habían traicionado en su confianza.

“Romina tiene una hermana y por ese lado también hay gente que ha decidido ayudarla”, agregó el sargento, y acto seguido Edwin Guarín explotó y demostró lo mucho que esto lo afectó:

“Yo soy su amigo, y usted me hubiera podido contar para ayudar, tal como lo he hecho en cada ocasión en la que se ha metido en líos. Ya sé lo que está pasando... Usted y esa peladita pensaron que si me decían los iba a sapear o traicionar”, manifestó evidentemente exaltado.

Calidoso acudió a la comprensión de Guarín, pero este no pudo controlar sus sentimientos y le explicó a su pareja cuán decepcionado se sintió.

Romina buscará justicia después de que la violencia acabe con sus ilusiones, sin embargo, terminará viviendo la vida de su hermana Laura mientras que apoyada por Calidoso y Santiago estará en busca de la verdad.