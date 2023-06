Esto es lo que guarda Alisson Joan, actriz de Romina Poderosa, en su bolso

Una de las actrices que más han llamado la atención en las plataformas digitales gracias a su originalidad y talento es Alisson Joan , que interpreta a Nayibe en Romina Poderosa . En diálogo con Caracoltv.com, la cantante habló no solo de los sustos que ha tenido en medio de su trabajo , sino que también se le midió a mostrarles a sus seguidores qué lleva dentro de su bolso.

Artículos de belleza como labiales, gafas y hasta una crema para las piernas son cosas esenciales que la joven debe llevar siempre para lucir impecable en las entrevistas que les concede a los medios de comunicación: "no metí mi cosmetiquera así que metí muchas cosas: Brillo, brocha, labial, mis llaves, mis audífonos, esto es una pinza que me llevé de alguien ayer y me dijo que se le trajera", expresó.

Uno de los momentos que quizás más destacó durante el encuentro fue precisamente cuando Joan se percató de que no llevaba su documento de identificación: "Mi cédula la tengo suelta, mi cédula la perdí... No, mentiras, mi cédula la tengo que tener por aquí porque debería tenerla. Me acabo de preocupar. Perdí mi cédula, pero puedo mostrar mi licencia", señaló con un tono de voz asustado, pero a la vez jocoso.

¿Qué personaje interpreta Alisson Joan en Romina Poderosa?

Luego de haberle dado vida a Margarita en Arelys Henao, canto para no llorar, Alisson Joan obtuvo el papel de Nayibe en la nueva producción de Caracol Televisión. allí tiene la oportunidad de interpretar a la mejor amiga de la protagonista, que se caracteriza por ser descomplicada, leal y bastante divertida.

Luego de haberle dado el último adiós a Romina en su funeral, quien aparentemente murió en medio de un atentado provocado por Los Chitiva, Nayibe se entera de que su adorable amiga está viva y se está haciendo pasar por Laura Vélez. Desde aquella revelación, la joven promete no dejarla sola nunca más y la apoya incondicionalmente en el plan que tiene para cobrar justicia.