Alisson Joan aseguró que vivió suceso paranormal en medio de las grabaciones de Romina Poderosa

Muchas son las historias que nacen en medio de las grabaciones de las producciones para televisión; por eso, Romina Poderosa no podía ser la excepción a la regla. En diálogo con Caracoltv.com, la reconocida actriz Alisson Joan , que da vida a Nayibe en la serie, reveló que vivió un momento de pánico al experimentar un suceso paranormal en medio del rodaje.

Según informó, se encontraban grabando una escena en medio de un hospital abandonado: "me pusieron a cambiarme en la morgue, entonces yo estaba ahí cambiándome claramente, pero yo estaba hablando durísimo porque tenía susto, pero era como para acompañarme a mí misma en mi soledad y mientras me cambiaba y hacía bulla me susurraron 'pasito, pasito'. Casi me desmayo. Después lo analicé y fue como okey, tal vez fue como un llamado al respeto", explicó.

De inmediato, salió a correr para alejarse lo más pronto posible y desde allí tomó la decisión de no recurrir más a este lugar para cambiarse, sino que lo hacía directamente en los camerinos donde maquillaban a los demás artistas. Adicionalmente, contó que uno de sus compañeros de trabajo alcanzó a escuchar lo que había sucedido, de manera que ella no tuvo que insistirle a más personas lo que había experimentado para que le creyeran, pues había un testigo directo.

"Se lo conté a Erick, porque estaba relativamente cerca, pues no podía estar ahí porque me estaba cambiando, pero sí. De hecho no le tuve que contar porque él alcanzó a escuchar (...) Pero él no escuchó qué dijeron, yo lo escuché súper cerquita, entonces él se me acercó y me dijo '¿tú escuchaste eso?' y yo (asentí)", finalizó.

A pesar de que al principio se llenó de mucho temor, la también cantante pronto se percató de que tal vez le estaban haciendo un llamado para respetar el lugar en el que se encontraba, de manera que se llevó un gran aprendizaje para su vida.

