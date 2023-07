Calidoso empieza a descubrir más información sobre el jefe de los Chitiva

Seguro de que uno de los hombres de confianza de los hermanos Chitiva tiene información clave para descubrir quién es 'El Duro', Calidoso interroga a quien considera que puede proporcionarle detalles sobre esta persona que les da órdenes a los extorsionistas y tiene en peligro a los habitantes de La Mirla en Romina Poderosa .

No obstante, lleno de temor por lo que pueda pasarle, este peón afirma que no sabe nada y que a pesar de que estaba dentro del negocio nunca se cruzó con el verdadero jefe y que si lo hubiese hecho ya estaría contando toda la verdad, dado que tiene la intención de irse pronto de la estación de Policía, puesto que no quiere ser condenado.

Calidoso no termina de creer sus palabras, por lo que le comenta que lo cataloga como alguien que no es bobo y que él sabrá tomar la decisión que más le funcione. Ante esto, el hombre le explica que: "el tal don es una mujer y es alguien elegante y fino".

Este último dato es el que termina interesando al policía enamorado de Romina, lo que hace que indague más al respecto. El hombre, lleno de confianza, le cuenta que: "una vez que Marlon se la pegó me lo contó, me dijo que es una vieja estirada, bonita, clasuda, yo creo que a él le gustaba, pero le tenía miedo y eso me sorprendió, porque usted lo conoce. Ahora, imagínese qué tipo de hembra es para que a ella sí le tenga respetico".

Dado que el peón de los Chitiva está hablando con información que a él realmente le interesa, Calidoso le pregunta sobre la manera en la que estos hermanos y esta mujer se contactaron, ante lo cuál él asegura que fue por medio de una fundación, aunque deja en claro que no tiene conocimiento del nombre de esta o su ubicación.

"Lo que sí le digo es que a esa mujer la tiene que buscar donde los de la high porque ella pertenece a esos, los que son las verdaderas ratas", añadió el hombre, quien dejó al policía bastante pensativo ante el panorama que le presentó.

