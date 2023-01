¿Tu pareja hace esto? Las 15 señales que revelarían si te están ‘poniendo los cachos’

A veces creemos conocer todo sobre nuestra pareja, sobre todo si llevamos un buen tiempo con ellos y, en muchos casos, vivimos juntos. Sin embargo, hay muchos factores que pueden afectar una relación, llevando a una de las personas a ser infiel.

Este acto no es sensato y no es de aplaudir, por lo que muchos acuden a expertos para poder conocer la verdad. Para hacerlo más fácil, el periódico The Independent, habló con un investigador privado de Martin Investigative Services, encargados de descubrir relaciones ocultas, para conocer las señales que podrían indicar una infidelidad.

De acuerdo con Tom Martin, presidente de la compañía, los infieles siempre siguen los mismos patrones y estos signos podrían ser más comunes y obvios de lo que imaginamos. Los infieles:

- Cambian de hábitos.

- Salen de la casa temprano y regresan tarde.

- Tienen viajes de negocios espontáneos.

- Se ausentan por vacaciones o eventos familiares.

- Tienen gastos inexplicables.

- Tienen cuentas secretas de redes sociales.

- Se inscriben al gimnasio.

- Tienen arreglos personales adicionales.

- Tienen llamadas perdidas de un número desconocido.

- Reciben mensajes de texto codificados o secretos.

- Tienen menos sexo.

- Evaden las cosas o están a la defensiva.

- Dicen mentiras obvias.

- Están de malgenio todo el tiempo.

- Odian las visitas sorpresa.

Aunque estas señales podrían ayudarte a aclarar muchas cosas, Martin también recuerda que no hay que entrar en pánico o sacar conclusiones precipitadas porque algunos miedos podrían estar infundados.

