¿Mamá primeriza? Estos consejos de lactancia materna son para ti

Lo primero es entender que la lactancia materna es un acto social, es un acto de amor, pero no es fácil, por lo que la mamá necesita apoyo, comprensión y tranquilidad, advierte Luz Ángela Artunduaga, especialista de Supervivencia y Desarrollo Infantil Unicef.

Informarse de la mano de expertos y asistir a los controles prenatales es fundamental para llevar una lactancia materna exitosa. Alimentarse bien y descansar también son dos tareas que hay que seguir al pie de la letra para no enloquecer durante el proceso. Quitar el “yo no puedo” de la cabeza y no compararse con la abuela, la tía, la suegra, la amiga son clave, explica la especialista de la Unicef.

