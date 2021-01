Makeup no makeup, una técnica de maquillaje perfecta para lucir bella y natural

Lo primero que debes saber sobre este tipo de maquillaje es que está diseñado para hacerte lucir natural, es decir sin rastro alguno de productos cosméticos, por esta razón también es conocido como efecto 'cara lavada'. Con la ayuda de la makeup artist, Valentina Zuluaga, en esta ocasión tendrás la oportunidad de aprender a realizar un look descomplicado y que en especial te será muy útil en los días que no quieras arreglarte o tengas poco tiempo para resaltar tu belleza.

Antes de aplicar cualquier producto asegúrate de tener el rostro completamente limpio e hidratado, de esta manera podrás tener un resultado más satisfactorio. Una vez hayas completado este paso, busca tu primer y aplícalo en las zonas en las que tus poros estén más dilatados, posteriormente deja a tu alcance los siguientes materiales:

1. Base o corrector

2. Esponja o brocha de maquillaje

3. Polvo traslúcido

4. Bonzer

5. Rubor

6. Iluminador

7. Betún o sombra para cejas

8. Máscara de pestañas

9. Brillo labial

Si apenas estás incursionando en el mundo del maquillaje, es probable que te parezca demasiado extensa la lista de implementos a usar, pero con el paso del tiempo descubrirás que son elementos esenciales y no querrás que falten nunca en tu cosmetiquera. Ahora que tienes claro en qué consiste el makeup no makeup y qué necesitas para llevarlo a cabo, puedes animarte a recrear el look de Valentina Zuluaga, pues es más fácil de lo que parece.

