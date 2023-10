Las celebridades se personificaron en Halloween, mira sus disfraces, ¿usarías alguno?

Con la última semana de octubre llega una esperada fecha, se trata de Halloween, una época perfecta para que las celebridades emocionen a sus seguidores al elegir sus disfraces y cambiar por completo su apariencia.

Una de las famosas que sorprende todos los años es Heidi Klum, la modelo y presentadora ama celebrar este día, por lo que sus disfraces siempre dejan a millones con la boca abierta, tanto así que la fiesta que realiza para conmemorarlo se convierte en el evento de la temporada en Hollywood.

Te puede interesar: Disfraces inspirados en Sábados Felices: Lina Olivares te da ideas para este 31 de octubre

Durante los últimos años, ha personificado aliens, gusanos enormes, personajes de películas y hasta objetos inanimados. En sus redes sociales, la también empresaria alemana ha aumentado la campaña de expectativa para el look que lucirá este año.

Por otro lado, ya hay quienes celebraron la peculiar fecha y una de ellas es Vanessa Hudgens, quien siempre ha dicho que octubre es su mes favorito, por eso, aprovechó para enlazar dos momentos especiales, Halloween y su despedida de soltera.

Conoce más: Carlos Alberto Morales narra un maquillaje de Halloween inspirado en una sirena: "quedó nítido"

Publicidad

A través de su cuenta de Instagram, en donde ya suma 51 millones de seguidores, la actriz compartió diferentes fotografías en las que parece que le está haciendo un funeral a su soltería, por eso luce un vestido blanco, similar a uno de novia y sus amigas portan outfits completamente negros mientras la rodean.

Sin duda alguna, Paris Hilton ha decido hacer uso de uno de los disfraces más icónicos en medio del lanzamiento del libro 'The woman in me' de Britney Spears , ya que así reafirmó su apoyo a la que ha sido su amiga por años. La socialité compartió unas fotografías en las que recreó las escenas más recordadas del video musical de 'Toxic'.

No todo es Hollywood, en Colombia los famosos también se están preparando para disfrazarse, Luisa Fernanda W enterneció las redes con las instantáneas en las que Maximo y Domenic aparecen disfrazados. Todo indique que su hijo mayor decidió convertirse en un pirata, mientras que el menor se transformó en Sullivan de 'Monsters Inc'.

Publicidad

Otro que divirtió en extremo a sus seguidores fue el influencer Juanda, quien cada año hace un especial en el que utiliza disfraces muy originales, su primera personificación de este 2023 fue Chayanne y posteriormente publicó en su cuenta de Instagram su caracterización como cinco aterradores personajes, protagonistas de las películas de terror más taquilleras de la historia.

Lee también: Aryel Altamar reta a Pilar Schmitt para ayudarle con un truco de magia por el mes de Halloween

Finalmente, Silvana Araujo también compartió sus mejores ideas para Halloween, la creadora de contenido público tres alternativas, una de estas junto a su mejor amiga, la modelo Daniela Salazar.

Como primer personaje fue la protagonista de 'La Sirenita', Ariel, por lo que utilizó una peluca roja y lentes de contacto azules; posteriormente se convirtió en Pamela Anderson, el cabello rubio, maquillaje azul y un ceñido body negro, fueron los protagonistas del look.

Finalmente, se unió con Daniela para recrear las 'Golden Fairies' dos hadas de oro que enamoraron a los seguidores de la entrenadora personal, quienes no dudaron en comentar sobre lo bellas que se ven.

Publicidad

Entre los disfraces de todos estos famosos colombianos y celebridades internacionales, ¿cuál es tu favorito?