Descubre cómo preparar tu piel antes del maquillaje para tener un look radiante

Si quieres que tu maquillaje luzca fresco y con un acabado perfecto, es necesario que cuides tu piel. Al hidratarla y limpiarla correctamente te asegurarás de que esté sana y al momento de aplicar cosméticos no queden grumos. Recuerda que debes retirar de tu rostro todos los productos que aplicaste durante el día, pues omitir este paso puede afectar gradualmente tu cutis.

Antes de darle rienda suelta a tu imaginación y crear looks increíbles, ten en cuenta que tu cara debe estar completamente limpia, para ello debes elegir un jabón adecuado, pues no todas las pieles son iguales, unas son secas, otras grasas o incluso, hay mixtas así que debes identificar las necesidades de la tuya. Pon mucha atención a las recomendaciones de la makeup artist Valentina Zuluaga, ya que cuando pongas a prueba esta rutina de preparación, no querrás volver a pasar por alto ningun paso.

La exfoliación es una práctica muy beneficiosa, pues gracias a ella es posible eliminar las impurezas y células muertas que se acumulan con el paso de los días. Procura hacerlo de una a dos veces por semana, no te excedas, ya que puedes lastimar tu cutis. Para darle un toque de frescura a tu rostro puedes usar un tónico, de acuerdo con tu tipo de piel, pues si tiene tendencia a ser seca, debes evitar a toda costa los productos que sean a base de alcohol.

¿Sabías que la crema hidratante y la humectante no tienen la misma función?, dale clic al video para descubrir cuáles son las diferencias entre ellas. Luego de escuchar la explicación de Valentina Zuluaga entenderás que es de suma importancia conocer nuestro tipo de piel antes de comprar productos de cuidado facial, pues la idea es hacer de ellos nuestro mejor aliado, para resaltar nuestra belleza.