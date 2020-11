Conoce las últimas tendencias de gafas con materiales biodegradables

BRE A THE., es una marca de diseño 100% colombiana, que sé que se caracteriza por estar en constante cambio y renovación sus diseños siempre están a la vanguardia mundial y utilizan materiales biodegradables y de la mejor calidad.

Con su nueva colección que incluye piezas inspiradas en este espacio como es el caso del terrazo morado del piso que fue meticulosamente replicado en el acetato italiano de los lentes. Con la combinación del verde y el lila que están muy en tendencia en estos momentos.

En la actualidad se sigue enfocado en aprovechar materiales de alta duración, la mayoría biodegradables en composta industrial, es el caso del acetato hipo alergénico y biocompatible en todas sus presentaciones, con el que actualmente se crean diseños únicos.

En estos momentos la tendencia está enfocada en materiales livianos, con diseños innovadores, funcionales y de alta durabilidad, como son lo combinación del acero inoxidable y el acetato italiano, por eso el must have it, son las referencias “t w e l v e” y “t h i r t e e n”, que combina los dos materiales y donde juegan con los diferentes acabados, metales y acetatos brillantes y mates, y donde los colores juegan un papel fundamental para resaltar el estilo y personalidad de las personas.

Al momento de escoger las gafas ideales, es súper importante tener en cuenta las facciones del rostro y las partes que se desean resaltar, sin dejar a un lado la comodidad y lo que te guste para que realmente puedas disfrutar lo que llevas puesto.

Las gafas con formas irregulares y que estas formas sean proporcionales son el comodín perfecto para cualquier tipo de rostro, ya que pueden ser perfectas para una persona mas clásica o una persona arriesgada, teniendo el cuenta el color que quiera.

En la actualidad los diferentes colores con tonalidad transparente, hacen perfect match con cualquier out fit, el color hielo es perfecto para combinar con cualquier tipo de metal de fondo como el dorado o el plateado. Los colores cálidos como el amarillo, también pueden ser una opción perfecta para cualquier momento del día, sin que sea totalmente irreverente, puede darte un toque mas moderno. Los colores clásicos, como el negro o tipo carey, nunca saldrán de nuestro radar, con el diseño adecuado pueden ayudar a armonizar tu rostro.

En esta nueva colección, BRE A THE., incluyó cadenas para las gafas, que ayudan a darle un look mas chic, o que pueden ser funcionales para los que dejamos nuestras gafas en todas partes.