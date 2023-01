Cinco tendencias infaltables en el clóset de las mujeres este fin de año 2018

En esta temporada, el mix and match de texturas y colores crean los looks perfectos para no pasar desapercibida. Por tal motivo Rinascimento Made In Italy propone cinco tendencias que sí o sí deberán estar presentes en el guardarropa femenino.

Para la mujer actual una de las premisas más importantes en su estilo de vida es la comodidad y en este otoño se usarán piezas sofisticadas y versátiles que resaltarán el 'Confort Chic'.

Pantalones anchos de tiro alto: las siluetas amplias se convierten en algo importante de la temporada, principalmente en pantalones en tonalidades como café, rosa, negro y gris, pues serán estos los protagonistas ideales para darle un twist al look para ir a trabajar, en compañía de una clásica camisa blanca o un sweater, harán la mezcla perfecta.

Punk Vibes: la música ha sido uno de los referentes más importantes para la moda y en este 2018 el ‘Punk’ vuelve a ser protagonista con sus icónicas siluetas de pantalones pitillo, mezcla de tonalidades como el rojo, negro, verde militar en transparencias, vestidos, faltas y sastrería que darán un toque de rebeldía sofisticada al guardarropa.

Animal Print: este estilo sigue vigente y muy fuerte para esta temporada, con una pequeña variación y es que ahora el protagonista será el estampado de cebra, serpiente y tigre. Esta se ha convertido en una de las tendencias favoritas en las instagramers de todo el mundo.

Estampados icónicos: con motivos barrocos, de pañuelos con cadenas y prendas como vestidos y camisas serán ideales para un look más arriesgado.

Lentejuelas y metalizados para el día y la noche: las prendas que antes eran consideradas solo para una ocasión especial en la noche, hoy salen a la luz del día. Blazers, vestidos, faldas y camisas de lentejuela y pantalones metalizados en compañía de básicos como T-shirts, jeans hacen que estas prendas sean versátiles y fáciles de llevar a lo largo del día y en diferentes ocasiones.

