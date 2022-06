Acusan a Kim Kardashian de dañar vestido de Marilyn Monroe que lució en la Met Gala

El histórico vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian lució en la Met Gala 2022, ha sufrido daños significativos y permanentes, según ha denunciado un experto y coleccionista de objetos de la famosa actriz.

Scott Forner, que dice tener la mayor colección privada de archivos y artículos personales de Monroe, ha compartido en su sitio web y en redes sociales fotografías comparando el estado del vestido 'antes y después' de que Kardashian se lo pusiera para asistir al exclusivo evento que se celebra cada año en Nueva York.

Publicidad

"¿Mereció la pena?", pregunta Forner en su artículo al dueño del icónico vestido, propiedad de la franquicia estadounidense Ripley's Believe It or Not!, que actualmente lo tiene expuesto en una de sus sedes en Los Ángeles. La compañía prestó el vestido a Kardashian para que lo luciera a su llegada a la Met Gala , donde fue una de las celebridades que más atención atrajo por su atuendo.

El vestido es prácticamente historia de Estados Unidos y de la cultura pop, pues era el que Monroe lució cuando le cantó el 'Cumpleaños feliz' al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy en 1962, apenas unos meses antes del fallecimiento de la actriz.

Te puede interesar: Kim Kardashian escoge a Rosalía como modelo para su nueva colección de ropa interior

Publicidad

Para poder enfundarse el atuendo, Kardashian tuvo que someterse a una dieta con la que dice que perdió más de 7 kilos en tres semanas. La celebridad de 41 años apenas tuvo puesto el vestido durante unos minutos, a su llegada a la gala, pues luego se lo cambió por una réplica para proteger el original.

Sin embargo, según Forner, ello no impidió que la pieza sufriera daños significativos a pesar de las repetidas garantías dadas por los propietarios. El Consejo Internacional de Museos ya había subrayado que este tipo de "prendas históricas no deben ser vestidas por nadie", pues aunque sean propiedad privada deben verse como un patrimonio a preservar "para las generaciones futuras". EFE