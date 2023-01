Memes, peores vestidos y momentos picantes de los American Music Awards

La gala de los American Music Awards , celebrada en el teatro Microsoft de Los Ángeles la noche del 22 de noviembre, como siempre tuvo varios momentos ‘rosa’ que marcaron la ceremonia como el gran beso entre Meghan Trainor y Charlie Puth; así como otros ‘pintorescos’ protagonizados por algunos artistas que fueron blancos de memes por sus pintas.

Publicidad

Ver: Taylor Swift, la gran triunfadora de los American Music Awards

Selena Gomez no eligió el mejor vestido para la alfombra roja, pero sí para su presentación en vivo robándose las miradas; Demi Lovato no le atinó al mejor peinado y Harry Styles brilló pero no precisamente por su atractivo, sino por el traje de flores que usó en la noche. La reina de los AMAs fue Jennifer Lopez que debutó como presentadora.

Publicidad