Valentina Lizcano presume su pronunciado vientre posando en bikini

Desde que confirmó la noticia de su embarazo, la reconocida actriz Valentina Lizcano ha compartido con sus miles de seguidores en redes sociales la dicha de su dulce espera y cómo avanza con el pasar de los días.

La famosa, que frecuentemente comparte en sus redes sus secretos de belleza, acaparó toda la atención de los internautas luego de publicar un carrusel de tres instantáneas en las que presumió su pronunciado vientre posando en bikini.

En las imágenes, la actriz aparece posando en la playa con un bikini negro con estampado, mientras rodea con sus brazos su enorme barriguita que ya completa 37 semanas de embarazo.

Lizcano también aprovechó su post para dedicarle un emotivo mensaje a su bebé en camino, en el que confesó que no ve la hora de que nazca.

“No puedo prometerte un mundo perfecto (me encantaría poder hacerlo) pero lo que si te puedo prometer es acompañarte y apoyarte en la construcción de tu mundo interior, donde la diferencia no separa si no que nutre, donde la gratitud , la compasión y el amor universal gobiernen y donde tú sepas que eres libre 🤰 no veo la hora de mirarme en tus ojitos”, dice parte del mensaje.