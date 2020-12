Valentina Lizcano confirma que está embarazada con tierno video de su vientre

Este lunes 7 de diciembre, la actriz Valentina Lizcano sorprendió a sus seguidores a través de las redes sociales, ya que hizo una tierna publicación para confirmar que está en embarazo de su segundo hijo.

La actriz reveló la noticia con un corto video mostrando su vientre pronunciado con 11 semanas de gestación, tal y como lo expresó en extenso mensaje, en el cual también reveló que los síntomas han sido fuertes y que estuvo en riesgo por un accidente que sufrió durante una grabación.

“Estoy FELIZ y aunque ha estado dura esta primera etapa, pues mi embarazo estuvo en riesgo por un accidente que sufrí en grabación ☹️ (ahora sí entienden por qué dejé de entrenar y pasé casi un mes en cama?) los síntomas han estado fuertes, muy distinto a mi primer hijo, pero como siempre todo cargado de muchoooo aprendizaje y conocimiento, me siento agradecida con la vida, con mi vida con lo que veo en mi casa, con como me veo y me siento en este momento, este ser que crece a toda dentro de mi es fruto de un amor”, se lee en una parte del mensaje.

Hasta el momento, el corto clip supera las 240 mil reproducciones y miles de mensajes felicitando a Valentina por su embarazo, ya que ella misma se ha encargado de hacer testigos a sus seguidores de todos los momentos importantes de su vida, incluso los más difíciles.