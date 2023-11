Paola Solano, ganadora del Desafío The Box, está esperando un nuevo bebé

Una de las participantes más recordadas del Desafío The Box 2021 fue, de hecho, su ganadora, Paola Solano . Luego de haber pasado por la competencia, la mujer no solo se casó con Gago , sino que también dio a luz a su hijo José Martín, a quien no duda en presumir a través de redes sociales.

Lo cierto es que recientemente la Súper Humana se robó las miradas de sus casi 500 mil seguidores al confirmar que se encuentra embarazada por segunda vez. Pese a que no ha hecho un post oficial informando cómo se enteró de la noticia, ha mostrado su barriguita y hasta ha revelado cómo es tener “un bebé a bordo”.

Mira también: Luego de esperar un tiempo prudente, Paola Solano y Gago presentaron a José Martín

Una de las primeras fotografías que llamaron la atención en Instagram fue publicada el 3 de octubre. Allí, Solano aparece con ropa deportiva, lo curioso del caso es que deja salir su pancita y aprovecha el espacio en la descripción para confesar lo feliz que se siente en este nuevo proceso.

"Y por qué no una con bebé a bordo, 20 semanas llenas de amor, Dios sumando más cariño a mi vida ♥️”, señaló.

No te pierdas: Paola Solano, ganadora del Desafío The Box en 2021, respondió a las críticas por peluquear a su bebé

Publicidad

Cabe aclarar que Paola no ha dejado de lado sus entrenamientos; por el contrario, constantemente publica videos alzando pesos elevados y esforzándose en el gimnasio, lo que ha dividido opiniones por parte de sus admiradores, pues mientras unos aseguran que la admiran, otros dicen que debería ser un poco más cuidadosa.

“Bueno, hoy quiero hacerles una pregunta a los hombres, ¿ustedes creen que una mujer embarazada 🤰🏼 se ve sexy? Es que por lo menos a mí tiende a bajárseme un poco la autoestima”, escribió junto a un reel en donde entrena pierna.

Te puede interesar: Gago se despachó en contra de Black después de su salida del Desafío The Box 2023

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, ya que la han felicitado por construir un hogar junto a Gago , con quien inició su historia de amor al finalizar el Desafío The Box 2021.

Publicidad

“Compren televisor”, “está embarazada, le rinde”, “muchas bendiciones, ojalá sea una niña”, “wao, qué bella, otro hijo en camino”, “Dios quiera y tengas una nena para que tengan la parejita, sino lo importante es que venga totalmente sano”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.