Paola Solano, ganadora del Desafío The Box en 2021, respondió a las críticas por peluquear a su bebé

La ganadora del Desafío The Box en 2021, Paola Solano, causó revuelo en redes sociales luego de responder a críticas sobre un cambio de look que le hizo a su hijo, José Martín, junto a su pareja sentimental, Gago. Según informó, este es uno de los motivos principales por los que no deja ver el rostro del menor en las plataformas digitales, pues pueden generar malestar dentro de la familia.

Inicialmente, Solano posteó unas historias en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 470 mil seguidores, en la que se logra ver al pequeño con un corte de cabello que deja al descubierto los laterales de la cabeza y tiene una pequeña cresta que destaca, lo que despertó los comentarios negativos de los internautas.

Paola Solano responde a las críticas. Foto: @paosolanoar

"Bueno, cuéntenme por qué es que es malo cortarle el pelo a un niño chiquito, voy a dejar aquí para que me digan, yo no sé por qué será malo (...) Miren cómo quedé (José Martín) miren mi peinadito, miren mi peinadito, tengo una crestica", fue el mensaje que emitió en medio de la plataforma.

¿Cómo luce Paola Solano después del parto?

La Súper Humana ha mostrado su proceso de recuperación desde que dio a luz. Para ello, ha usado fajas y otras "ayuditas" que le han permitido tener nuevamente la tonificada figura que lucía en la producción de Caracol Televisión. Recientemente, posteó una imagen de cuerpo completo en la que luce un vestido largo ceñido al vientre, que sin lugar a dudas resalta sus curvas.