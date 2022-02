¡Es niño! Paola y Gago revelaron el nombre de su bebé, fruto del amor nacido en el Desafío The Box

Tras un año de haberse acabado el Desafío The Box 2021, muchas cosas han pasado en la vida de Paola Solano , ganadora de esta edición, y Jhon Mosquera, más conocido como Gago . Su historia de amor nació y se cultivó en las pantallas de Caracol Televisión; por eso, con 6 meses de embarazo, la pareja reveló en exclusiva detalles sobre el bebé que viene en camino.

José Martín, ese es el nombre que escogieron para el nuevo integrante de la familia que llega cargado de retos para que juntos se le midan a superarlos tal cuál lo hicieron con los diferentes boxes de la producción. Quizás, lo que más los llena de incertidumbre es la educación que le piensan dar al pequeño; sin embargo, están completamente seguros de que la fuerza de la unión familiar los ayudará a hacer del pequeño todo un Súper Humano.

"La verdad yo quería que fuera niña, o sea, yo anhelaba que fuera mujercita, pero igual dije 'si Dios me da un hombre varón, si me da un hombre, no importa', porque igual yo lo quería, yo lo anhelaba, se dio la oportunidad", puntualizó Gago en medio de la entrevista.

En cuanto a los 400 millones de pesos que se ganó Solano tras derrotar a Laura Madrid en el terreno de juego, se conoce que lo compartió con ella por haber sido una excelente competidora desde el inicio del programa. La suma de dinero que le corresponde, por su parte, permanece intacta, pues planea invertirla en un negocio rentable que le permita generar mayores ingresos.

