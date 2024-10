Marilyn Patiño confirmó que espera su tercer hijo a los 41 años: Le aconsejaron no tenerlo

Marilyn Patiño sorprendió a su millón de seguidores en Instagram al confirmar por medio de una publicación que se encuentra embarazada de su tercer hijo; sin embargo, lo llamativo de toda esta situación es que a la actriz la recomendaron no tenerlo, pues se encuentra atravesando por una crisis económica desde que decidió empacar maletas e irse a vivir al extranjero.

Desde octubre de 2023, Marilyn se encuentra residiendo junto a sus dos hijos en Miami, Estados Unidos. La joven migró luego de que se conociera la noticia de la muerte de su expareja sentimental y padre de los niños , pues empezó a tener miedo por su vida y la de sus seres más cercanos. A partir de allí, Patiño ha recurrido a la solidaridad de las personas en redes sociales, pues, con la falta de dinero y oportunidades, ha solicitado ayuda para sacar adelante a sus niños.

¿Marilyn Patiño pensó en no tener su hijo?

Patiño está promocionando su libro 'Cuántas veces he dicho... Me quiero morir'; por lo que en exclusiva para la Revista Vea confesó que justo cuando lo estaba escribiendo descubrió que estaba esperando un bebé a los 41 años. A pesar del miedo que pudo experimentar, porque siente que no está en condiciones de mantenerlo, Marilyn decidió darle una oportunidad de vida y enfrentar a todas las personas que le propusieron el aborto como una opción.

"Fue ahí en ese instante donde empiezo a entender, me comunico realmente con Dios y le digo, ‘ok, le voy a dar la oportunidad de vivir a este ser’, porque siempre me he declarado provida, pero realmente eres provida cuando te encuentras en una situación donde no puedes tener otro hijo, no deberías tenerlo, no deberías traerlo al mundo y aun así le das la oportunidad de vivir", dijo para el citado medio.

Por el momento, la actriz de Oye Bonita se encuentra disfrutando de esta nueva etapa de su vida en compañía de sus otros hijos, quienes esperan ansiosamente conocer al nuevo integrante de su familia.

Las reacciones por parte de sus fanáticos no se han hecho esperar: "pero embarazada y con dos chiquitines se ve regias", "muchas felicidades, que Dios bendiga tu gestación", son algunos de los mensajes que se destacan.

