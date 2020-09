“Llegó este bebé tan esperado”, Carolina Cruz anuncia su segundo embarazo

Carolina Cruz anunció su segundo y tan esperado embarazo. En diferentes ocasiones la presentadora compartió su deseo de ser mamá nuevamente.

En Día a Día y con todos los detalles al respecto, Cruz compartió la noticia de que espera a Salvador, quien ya completa 15 semanas en su vientre.

De la mano de Dios, de la Virgencita y de los médicos, tenemos a Salvador de 15 semanas creciendo fuerte y sano, el esta perfecto, yo estoy perfecta.

Este viernes Carolina Cruz hizo parte del matutino no como presentadora sino como invitada, pues junto a su mamá anunció la noticia.

“Ha sido un proceso muy lindo, un embarazo tan maravilloso como el de Mati, tranquilo, no me ha dado nada. Ya no veía la hora de contar para que saliera la barriga”, afirmó entre risas.

Carlos Calero, Catalina Gómez y Carolina Soto manifestaron la alegría que sienten por la noticia de su compañera de set, pues saben todo lo que lo anhelaba. Además, Matías también está feliz por la noticia y no para de acariciarle la barriga a su mamá, según contó Cruz en Día a Día.

La presentadora aseguró que Lincoln Palomeque está dichoso por la noticia y que estaban esperando el momento en que llegara otro integrante a su familia y regalarle un hermano a Matías.

Gómez preguntó la razón por la que escogieron el nombre se su bebé y Cruz contó:

“Cuando nosotros empezamos a buscar bebé teníamos super claro que si era niña se llamaría Guadalupe, porque somos muy devotos a ella, y si era niño se llamaría Salvador porque el significado de ese nombre es muy grande. Empecé a hacer la novena de la Virgen de la Dulce Espera y ahí leía ese nombre todas las noches”

A mediados de octubre de 2019, Cruz relató en sus redes sociales cómo fue la pérdida de su segundo bebé cuando apenas tenía 9 semanas. Un secreto que mantuvo oculto por un año y el que reveló para hacer también una crítica hacia esas personas que juzgan sin conocer las situaciones que vive la gente, pues los comentarios como “para cuando el próximo” y “la está dejando el tren” hacen daño.