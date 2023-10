Fans de Paris Hilton se preocupan por el estado de salud de su bebé tras ver el tamaño de su cabeza

Desde que se convirtió en madre, Paris Hilton no ha dejado de postear en las plataformas digitales lo dichosa que se siente de emprender esta nueva etapa en su vida. De hecho, recientemente decidió compartir con sus más de 24 millones de seguidores en Instagram una galería de fotos junto al bebé.

“La primera vez de mi precioso ángel bebé Phoenix en Nueva York”, escribió en medio de la red social. En las imágenes aparece sentada sonriendo a la cámara mientras sostiene al pequeño entre sus piernas.

No obstante, lo que en realidad se robó las miradas de los usuarios de Internet fue un rasgo físico del pequeño, pues tiene la cabeza un poco grande, lo que ha sido calificado por muchos como anormal.

De acuerdo con los mensajes, se podría tratar de un supuesto problema de hidrocefalia (acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro); sin embargo, cuando la empresaria fue cuestionada al respecto, no respondió a ninguna pregunta.

A pesar de que fueron muchos los mensajes que dejaron en donde se burlaban de la condición que padece Phoenix y hasta lo compararon con algunas figuras animadas, se destacaron más cometarios de preocupación hacia su estado de salud y la manera en como Hilton está enfrentando esta situación.

“¿Por qué la gente no entiende que, si tu bebé tiene hidrocefalia o cualquier otra condición de salud, puede presumirlo igual que un niño sano?”, “ella fue tan amable al compartir una preciosa foto de su hijo con nosotros. No entiendo por qué las personas tienen que burlarse de él o realizar comentarios acerca de la forma en que ella lo está reteniendo”, “cómo pueden hacer burlas sobre un niño... Malintencionados. Eso no es correcto”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Por otro lado, varios famosos de Hollywood han aprovechado el espacio para felicitarla por el desempeño que ha tenido en su faceta como madre y para pedirle que no preste mayor atención a las críticas que constantemente recibe tanto por su estilo de vida como por la forma en que cría al Phoenix.