Epa Colombia tuvo que acudir a urgencias después de tener un grave susto con su embarazo

Epa Colombia ha enfrentado muchas situaciones desde que inició el 2024, pues parece que no todo lo relacionado con su embarazo ha salido perfecto y ha tenido batallas con su salud mental y otros temas médicos sobre los que se sinceró.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria afirmó que en algunos momentos se ha sentido deprimida y ha tenido malos pensamientos , no le gusta hablar sobre su estado y tampoco que las personas se acerquen a su vientre.

Varias partes de su cuerpo se han oscurecido y siente que todo se le olvida, que no es graciosa y su timidez aumentó. “Estoy más débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan, yo te lo tenía que decir, amiga”, confesó, no obstante, también dijo que ha sido algo maravilloso y lo ha disfrutado, “me he puesto bonita porque he engordado”, afirmó.

Pese a su confesión, la influenciadora aseguró que ve las cosas de la mejor manera posible e intenta ser positiva, ya que está segura de que finalmente todo saldrá bien y ella ya podrá disfrutar de la compañía de su pequeña Dafne Samara con el apoyo de Dios, pues incluso dijo que ha orado mucho.

Con sus publicaciones recientes, Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la mujer, preocupó a sus más de dos millones de seguidores en las redes de su empresa, pues aseguró que tuvo que ir al médico después de pasar un gran susto con su bebé.

En medio de su relato, explicó que había pasado mucho tiempo desde que tuvo un momento íntimo con su novia, debido a que le causa miedo que algo suceda con el embarazo. Sin embargo, se dieron la oportunidad y la empresaria sufrió un sangrado que la alarmó.

Inmediatamente asistieron a urgencias, pues estaban preocupadas por el bienestar de su pequeña, allí el personal médico les aseguró que la niña estaba bien y saludable, no obstante, sí hay un detalle en el que tienen que enfocarse.

Y es que en la ecografía descubrieron que Dafne Samara no viene en la posición usual de los bebés, por el contrario, está sentada. Esto hizo que el experto en medicina recomendara una cesárea para el momento del parto, pues es la opción más segura.